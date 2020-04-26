عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها غدًا، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.





كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح يوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها.



