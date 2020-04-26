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منها رفع الحظر جزئيا.. 7 قرارات جديدة من الملك سلمان

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:58 ص
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الفجر
أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 7 قرارات جديدة بشأن تطبيق الحظر في المملكة العربية السعودية، بموجبها يتم رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي، كان قد أمر في 23 مارس، بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، القرارات الجديدة للعاهل السعودي، وهي كالتالي:
أولا: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد 3 رمضان 1441 الموافق 26 أبريل 2020، وحتى الأربعاء 20 رمضان 1441 الموافق 13 مايو 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

ثانيًا: إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من الأربعاء 6 رمضان 1441 الموافق 29 أبريل 2020، وحتى الأربعاء 20 رمضان 1441 الموافق 13 مايو 2020، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وشدد القرار على التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثالثا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من الأربعاء 6 رمضان 1441 الموافق 29 أبريل 2020، وحتى الأربعاء 20 رمضان 1441 الموافق 13 مايو 2020.

رابعا: تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

خامسا: التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.

سادسا: سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.

سابعا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.

وتتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، كما حث القرار المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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منع تجول منع التجمعات فيروس كورونا رمضان 1441 بوابة الفجر الفجر السعودية أخبار 29 أبريل

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