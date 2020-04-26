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دينا الشربيني تريند رقم واحد في مصر

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "لعبة النسيان" تصدرت الفنانة دينا الشربيني التريند رقم واحد على موقع "تويتر".

يُعرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 11:30 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد

ويصنف مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يذكر أن "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.



دينا الشربيني تريند رقم واحد في مصر
دينا الشربيني تريند رقم واحد في مصر

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