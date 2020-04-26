الحلقة الثانية من مسلسل "القمر أخر الدنيا" تختم أحداثها بنهاية مؤلمة

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بدأ منذ قليل مسلسل ''القمر أخر الدنيا" للفنانة بشرى، ويأتي للفنانة ساندي اتصالا بأن الأتوبيس الخاص بمدرسة الأولاد تعرض لحادث.



لتجري اتصالا بزوجها الفنان مؤمن نور الذي كان برفقة الفنان سمير بدير يتحدث معه، وتخبره بهذا الحادث ليقلق ويخبرها بأنه سوف يأتي على الفور، وتذهب الفنان ساندي علي برفقة الفنانة بشرى الى مكان الحادث وهنا تنتهي الحلقة.



وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.