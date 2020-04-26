مسلسلات رمضان 2020 | مسلسل رجالة البيت يتصدر محرك بحث جوجل بعد عرض ثاني حلقاته

تصدر مسلسل رجالة البيت، للنجمين أحمد فهمي واكرم حسني، تريند جوجل بعد عرض ثاني حلقاته التي جاءت مليئة بالعديد من الأحداث المشوقة والكوميدية.





تدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" في حلقات منفصلة متصلة في إطار كوميدي، حيث ينتقل كل من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف في وجه مالك المنزل الذي يقطنه جدهما، والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

مسلسل رجالة البيت من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، ويعرض على قنوات CBC ،DMC ،ON.



