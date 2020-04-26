باسم يعنف زوجته القاصر وتهرب منه.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "بردانة أنا2"

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انطلقت منذ ساعات حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



وبدأت الحلقة بتعنيف باسم لعروسته القاصر والتي تبلغ من العمر 16 عامًا، ولكن شعور الخوف يتملكها وتقرر الهروب منه ليلة الزفاف، وتذهب لمنزل أهلها وتخبرهم بأنها لاتريد الرجوع له مرة ثانية ولكن والدته تأتي بأمر منه وتأخذها لمنزله بالقوة.



وتحكي معها والدته وتقول لها إنه طيب القلب وعليها ان تطيعه ولكن العروس تخبرها بأنه إنسان غير سوي وليس مثل باقي الرجال الذين يحبون زوجاتهم ويعاملونهم بلطف، وتقول لها إنها تخاف منه ولاسيما وأنه قتل زوجته الأولى وأنها لاتريد أن تموت مثلها.



وتتصاعد الأحداث وتقرر غنوة أن تعيد مكانتها داخل قلب زياد وتخبره برغبتها في قضاء الليلة داخل منزله بحجة أنها حزينة لفراق والدتها، يخبر زياد حبيبته دانيا بما طلبته غنوة وتشتعل الغيرة بداخل قلبها وتتشاجر معه وتغلق الهاتف.



وحين وصولها للمنزل، يقرر زياد التهرب من لقائها وفجأة يصارحها بأنه يريد الزواج من دانيا لأن حبها قد توغل في قلبه ولذلك يريد قطع علاقته معها لتتفاجأ غنوة بحديثه وتتوعد الانتقام منه.



وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.



يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.