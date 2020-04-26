Advertisements

باسم يعنف زوجته القاصر وتهرب منه.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "بردانة أنا2"

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ ساعات حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

وبدأت الحلقة بتعنيف باسم لعروسته القاصر والتي تبلغ من العمر 16 عامًا، ولكن شعور الخوف يتملكها وتقرر الهروب منه ليلة الزفاف، وتذهب لمنزل أهلها وتخبرهم بأنها لاتريد الرجوع له مرة ثانية ولكن والدته تأتي بأمر منه وتأخذها لمنزله بالقوة.

وتحكي معها والدته وتقول لها إنه طيب القلب وعليها ان تطيعه ولكن العروس تخبرها بأنه إنسان غير سوي وليس مثل باقي الرجال الذين يحبون زوجاتهم ويعاملونهم بلطف، وتقول لها إنها تخاف منه ولاسيما وأنه قتل زوجته الأولى وأنها لاتريد أن تموت مثلها.

وتتصاعد الأحداث وتقرر غنوة أن تعيد مكانتها داخل قلب زياد وتخبره برغبتها في قضاء الليلة داخل منزله بحجة أنها حزينة لفراق والدتها، يخبر زياد حبيبته دانيا بما طلبته غنوة وتشتعل الغيرة بداخل قلبها وتتشاجر معه وتغلق الهاتف.

وحين وصولها للمنزل، يقرر زياد التهرب من لقائها وفجأة يصارحها بأنه يريد الزواج من دانيا لأن حبها قد توغل في قلبه ولذلك يريد قطع علاقته معها لتتفاجأ غنوة بحديثه وتتوعد الانتقام منه.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

أخبار تهمك

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

منذ أقل من ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 12 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة