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حمدي الميرغني يفقد حب حياته بسبب والدها في "اتنين في الصندوق"

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.

وانتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمشهد يجمع بين "الدوعكي" والذي يجسد هذه الشخصية القدير صلاح عبدالله، و"البغدادي" والذي يجسدها حجاج عبدالعظيم، بسبب اكتشاف أمر حب شوقا لـ نونا، ومحاولة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وطلب صلاح عبدالله يد "نونا" للزواج من ابنه "شوقا" من والدها، ولكن رفض بسبب تقدم لخطبتها شخص آخر يعمل في الكويت، وانتهت الحلقة بـ عدم رغبته في هذا الزواج وحذر "شوقا" من عدم الاقتراب من بنته.
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مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

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