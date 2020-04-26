الظهور الأول لخالد النبوي ومحمود حميدة يتاجر في المخدرات.. أبرز أحداث الحلقة الثانية من "لما كنا صغيرين"

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تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "لما كنا صغيرين" بالظهور الأول للنجم خالد النبوي، بعد غيابه عن أولى الحلقات، وحاول إقناع أخيه "حسن" نبيل عيسى، بالزواج من "نهى" نسرين أمين، بعد أن حملت منه بطريقة غير شرعية حتى أن يصل الأمر بالزواج منها رغمًا عنه.



تغضب "نهى" كثيرًا من "دنيا" لإخبارها "ياسين" خالد النبوي، شقيق "حسن" نبيل عيسى، ليذهب الأخير إليها ويعتدي عليها للمرة الثانية لإعتقاده بأنها التي أبلغت شقيقه بالأمر.



وتذهب نسرين أمين، برفقة ريهام ‏حجاج، وكريم قاسم، للاطمئنان على الجنين وعمل سونار بعد ‏اعتدائه عليها.‏



ويأمر "ياسين" خالد النبوي، سكرتيرته لجمع المعلومات عن "نهى" للتأكد من أقاويل شقيقه الذي يشوه صورتها أمامه للتهرب من الزواج منها.



هاتفت "دنيا" كلًا من "وائل" كريم قاسم، وحسن وطلبتهم على الغذاء معها في منزلها، واخبرتهم بأنها ستترك العمل مع "سليم" محمود حميدة، وستفتتح الشركة الخاصة بها، وطلبت منهم أن يكونوا معها ويعملون سويًا.



ويتقابل "يحيى" محمود حجازي، مع "سليم" محمود حميدة، بمنزله، وطلب منه أن يساعده في إرجاع ومصالحة زوجته "دنيا" ريهام حجاج، فاقترح "سليم" عليه بأن يتحدث مع عمها ويجعله يرفع قضية عليها، حتى يضغط عليها وتعود له.



وألقت الشرطة القبض على سيدة تعمل مع "سليم" أثناء تهريبها للمخدرات، وحاول أن يخرجها من السجن، وتحدث مع المحامي والذي يجسد شخصيته أشرف زكي.



وتنتهي الحلقة الثانية بذهاب دنيا ووائل إلى نهى فى الشقة التى تسكن بها، ليجدوها ملقاة على ‏الأرض والسكين فى رقبتها.



مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، نسرين أمين، سميرة عبد العزيز، أشرف زكي، منه فضالي، تأليف أيمن ‏سلامة ومن إخراج محمد على‎.‎