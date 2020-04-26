Advertisements

الظهور الأول لخالد النبوي ومحمود حميدة يتاجر في المخدرات.. أبرز أحداث الحلقة الثانية من "لما كنا صغيرين"

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "لما كنا صغيرين" بالظهور الأول للنجم خالد النبوي، بعد غيابه عن أولى الحلقات، وحاول إقناع أخيه "حسن" نبيل عيسى، بالزواج من "نهى" نسرين أمين، بعد أن حملت منه بطريقة غير شرعية حتى أن يصل الأمر بالزواج منها رغمًا عنه.

تغضب "نهى" كثيرًا من "دنيا" لإخبارها "ياسين" خالد النبوي، شقيق "حسن" نبيل عيسى، ليذهب الأخير إليها ويعتدي عليها للمرة الثانية لإعتقاده بأنها التي أبلغت شقيقه بالأمر.

وتذهب نسرين أمين، برفقة ريهام ‏حجاج، وكريم قاسم، للاطمئنان على الجنين وعمل سونار بعد ‏اعتدائه عليها.‏

ويأمر "ياسين" خالد النبوي، سكرتيرته لجمع المعلومات عن "نهى" للتأكد من أقاويل شقيقه الذي يشوه صورتها أمامه للتهرب من الزواج منها.

هاتفت "دنيا" كلًا من "وائل" كريم قاسم، وحسن وطلبتهم على الغذاء معها في منزلها، واخبرتهم بأنها ستترك العمل مع "سليم" محمود حميدة، وستفتتح الشركة الخاصة بها، وطلبت منهم أن يكونوا معها ويعملون سويًا.

ويتقابل "يحيى" محمود حجازي، مع "سليم" محمود حميدة، بمنزله، وطلب منه أن يساعده في إرجاع ومصالحة زوجته "دنيا" ريهام حجاج، فاقترح "سليم" عليه بأن يتحدث مع عمها ويجعله يرفع قضية عليها، حتى يضغط عليها وتعود له.

وألقت الشرطة القبض على سيدة تعمل مع "سليم" أثناء تهريبها للمخدرات، وحاول أن يخرجها من السجن، وتحدث مع المحامي والذي يجسد شخصيته أشرف زكي.

وتنتهي الحلقة الثانية بذهاب دنيا ووائل إلى نهى فى الشقة التى تسكن بها، ليجدوها ملقاة على ‏الأرض والسكين فى رقبتها.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، نسرين أمين، سميرة عبد العزيز، أشرف زكي، منه فضالي، تأليف أيمن ‏سلامة ومن إخراج محمد على‎.‎

أخبار تهمك

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 12 ساعة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة