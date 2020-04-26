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مسلسل "رجالة البيت" يتصدر تريند جوجل

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تصدر مسلسل "رجالة البيت" تريند موقع البحث "جوجل" بعد عرض الحلقة الثانية منه التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات عالية.

بدأت الحلقة الثانية في مسلسل "رجالة البيت" الذي يعرض على قناة أون، بمشهد يجمع بين فهمي وأكرم "تيمون وبومبا" وهما يتمازحان سوياً، لا يملكون مال ويردونه بشدة.


دخل أبناء أكرم عليهما ومعهم مصروف الأسبوع، قرر فهمي أن يبتكر موضوع لكي يأخذ أموالهم وقال لهم من يريد الذهاب لدريم بارك، ذهبوا إليه وقال لهم أعطوني 10 ألاف جنيه، لكنهن رفضوا وقالوا له لم تكن المرة الأولى لتنصب علينا.

وكان المشهد الثاني بين ويزو "تهاني" وزوجها أكرم حسني "بومبا"، قام بومبا بعمل خدعة الإتصال على صديقه والقول أمامها أنه تعرض لحادث ويريد مال، لكن تهاني قامت بالإتصال به في ذات الوقت ورن تليفونه، فأكتشفت أنه كاذب.

ثم اتصلت به تهاني وهم في نفس الغرفة، قالت له أن ينسى أخذ مال منها، لأنه نصاب، وأقنع فهمي أكرم بأنه رجل البيت ويجب أن يسيطر على أموال زوجته، وإذا لم يفعل ذلك بطريقة مباشرة فسوف يقولوا حيلة لعمل ذلك وهي تسليط أبنائه عليها وطلب منها أن تعطيهم مال لأخذ دروس خصوصية.

ذهب الأبناء لتهاني زوجه بومبا وطلب الابن منها 750 جنيه لدرس إنجليزي ووافقت على ذلك، ومن بعدها طلب منها بومبا مال لأحذ درس باليه ووافقت، ثم قرر كلاً من تيمون وبومبا عمل إعلانات دعائية لويزو لكي يأتي لها طلاب أكثر ويحصلوا على أموال أكثر.

فذهبوا إلى مصمم الإعلانات ولقبوها "بلدوزر اللغة العربية" ، عندما عادوا إلى المنزل، طلبت ويزو "تهاني" زوجة أكرم حسني "بومبا" بأن يعمل، فتعصب عليها بومبا فقام فهمي وتعصب عليها أيضاً وقال لها ماذا تقولي هل يصح أنه يعمل، فقالت نعم لأنه راجل البيت، فتعصب تيمون عليها وقال:"كمان بتقولي عليه راجل" وضربها بالقلم فإنهارت ويزو وضربته كثيراً حتى ظن بومبا بأنها قتلته.

جاء الطلاب وقام كل من النجوم أحمد فهمي وويزو، بغناء أغنية نحوية لدرس "كان وأخواتها"، أثناء حصة زوجة أكرم حسني "تهاني" ، تفاعل معهم الطلاب بالغناء والرقص.

خرج الطلاب من السينتر في الصالة وتفاعل معهم بيومي فؤاد والد أحمد فهمي "تيمون" بالرقص، والغناء أيضاً، بعد الإنتهاء من الغناء قالو للطلاب أعطونا المال، أعطوهم وقالوا لهم في المرة القادمة سَنُسمع لكم هذا الدرس، من بعدها قام فهمي وأكرم بتأليف أغاني لباقي المواد وتشابكت معهم ويزو .

يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .



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