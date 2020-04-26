دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الخامسة من "اتنين في الصندوق" لـ أوس أوس و الميرغني



وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمشهد يجمع بين "زيكا" و"شوقا" والفنانة رحاب الجمل الذي تظهر بشخصية "سونيا الراقصة" أثناء جمع القمامة من شقتها، وعندما رأتهم بـ ملابس العمل الجديدة طلبت منهم دخول الشقة، وسرعان ما وافق "زيكا وشوقا".



وعرضت عليهم العمل معها كـ "نبطشية" في الفرقة الخاصة بها، ووافق "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية اوس اوس ولكن رفضت "شوقا" والذي يجسدها حمدي الميرغني، نظراُ لعملهم مع والدهم في جمع القمامة، ولكن "زيكا" يحاول اقناع اخيه بالنهار العمل مع والدهم وفي الليل في الفرقة.



أما المشهد الثاني بدأ بـ انتخابات رئاسة الزبالين بين "الدوعكي" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان صلاح عبدالله، وبين " بغدادي" والذي يجسد هذه الشخصية حجاج عبدالعظيم، ويساند كل منهم ابنائهم، وهتف "شوقا" باسم والده في المؤتمر قائلاُ:" دوعكي دوعكي دا ورد وفل دوعكي دا حبيب الكل"، بينما غني "زيكا" قائلاُ:" أنا دوعكي الزبال ايدي كدا والأوفه كدا اشيلها ازاي اشيلها كدا".



وأثناء الحملة الانتخابية أرادت "نونا" حبيبة "شوقا" مقابلته وترك الحملة وذهب معها ولكن حدثت المشكلة اقتحم عليها أخوها ووعلم ما بينها وبين شوقا، وذالك بسبب المشاكل الكبيرة بين العائلتين لأن "نونا" تعد نجلة "بغدادي" عدو والد "شوقا".



وانتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمشهد يجمع بين "الدوعكي" والذي يجسد هذه الشخصية القدير صلاح عبدالله، و"البغدادي" والذي يجسدها حجاج عبدالعظيم، بسبب اكتشاف أمر حب شوقا لـ نونا، ومحاولة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف.



وطلب صلاح عبدالله يد "نونا" للزواج من ابنه "شوقا" من والدها، ولكن رفض بسبب تقدم لخطبتها شخص آخر يعمل في الكويت، وانتهت الحلقة بـ عدم رغبته في هذا الزواج وحذر "شوقا" من عدم الاقتراب من بنته.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.















عرضت أمس السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.