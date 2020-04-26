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شاهد.. رد فعل روجينا بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أطلت أمس الفناتة روجينا على قناة Mbc، ببرنامج "خلى بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في روجينا، منها أنها جعلت امرأة تتشاجر معها وتسبها، وجعلت خادمتها تدعي أنها مصابة بالصرع، وانفجار في الفيلا، الذي كان من المقرر تصوير الحلقة فيها، كما أيضاً ظهر الطباخ الخاص بها وهو مشتعل بالنيران، وبعد اكتشاف المقلب، قالت روجينا "أخص عليكي يا فيفي والله زعلانة منك جسمي بيترعش مش قادرة".

و يستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

يشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.


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