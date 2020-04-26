غلق صالة "جيم" ومحل أدوات منزلية ببني سويف (صور)

قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد مساء السبت بجولة ميدانية بمدينة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمن إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والملاهي، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والتى تقدم خدمات التسلية أو الترفيه، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا من خلال غلق كافة المحال العامة والأنشطة التجارية للحد من التجمعات باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة.





وأثناء جولته ببعض شوارع المدينة العاصمة، لاحظ السكرتير المساعد وجود محل لبيع الأدوات المنزلية بشارع ترعة البوصة بحي الجزيرة وصالة ألعاب رياضية بجوار بنك الأسكندرية "مفتوحين" بالمخالفة لقرارات الحكومة بغلق المحال العامة بعد الساعة الخامسة مساء، حيث وجه السكرتير المساعد إغلاق وتشميع المحل وصالة الألعاب،واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشددا على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ القرارات الوزارية.





وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، برئاسة يحيى يسين، رئيس المدينة بمساعدة قوة من مركز شرطة إهناسيا برئاسة العميد محمود مهني، مأمور المركز، شنت حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بقرار حظر التجول الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتجولت الحملة بشوارع وأحياء مدينة إهناسيا وعددًا من قرى المركز، وأغلقت الحملة ورشة نجارة ومحل موبايلات وتشميعه بالشمع الأحمر، لمخالفة قرار الحظر بشأن فتح المحال والمنشأت التجارية، بعد الساعة الخامسة مساءً، كما تم التحفظ على بعض المواطنين، لمخالفتهم حظر التجوال وذلك بمعرفة قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق منفصل بدأت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم السبت، إجراءات إخلاء مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا"، لتحويلها إلى مستشفى عزل، لإستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.



