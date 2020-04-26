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عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

نفى الفنان عزوز عادل،عضو بنقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان أحمد بدير التي انتشرت منذ قليل عبر السوشيال ميديا.

وأكد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن  شائعات وفاة بدير، ليست لها أي أساس من الصحة، مضيفُا: "ولا أعلم لماذا ظهرت هذا الشائعة على الفنان القدير وماهو مصدرها".

كانت انتشر منذ قليل، شائعات عن وفاة الفنان أحمد بدير، مما جعل الفنان محمد لطفي، ينشر نعيًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "البقاء لله والدوام لله الفنان أحمد بدير، في ذمة الله ربنا يرحمك يا حبيبي".


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