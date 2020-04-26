محمد ثروت بائع شاورما في ثاني حلقات برنامجه "محدش فاهم حاجة"

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ظهر الفنان محمد ثروت في ثاني حلقات برنامجه "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr" بدور "بائع شاورما"، فكان يبع شاورما ثم يعطس في الطعام، فيشتاجر معه الضحية، وتطلب أخذ مالها، لكنه يرفض ذلك ويقنعه بأن يأخذ الطعام ويستمر بالعطس في وجوهم، ثم يخيره بين طلبين غير مفهومين.



تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.



يشار أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.



