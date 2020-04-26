Advertisements

عاجل| خاص - نقيب الممثلين أشرف زكي لـ"الفجر الفني": أحمد بدير بخير وشائعات وفاته كاذبة

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل أنباء تفيد بوفاة الفنان القدير أحمد بدير، فيما خيم الحزن على محبيه داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وتواصل "الفجر الفني" مع نقيب المهن التمثيلية  الدكتور أشرف زكي، للتأكد من صحة هذه الأخبار، حيث أكد النقيب أنها مجرد شائعات كاذبة والفنان أحمد بدير مازال على قيد الحياة وبخير.

يذكر أن أحمد بدير يشارك في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل “يا أنا ياجدو”، والذي يعرض عبر شاشة النهار.

أخبار تهمك

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ أقل من ساعتين

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 10 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

منذ أقل من ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة