عاجل| خاص - نقيب الممثلين أشرف زكي لـ"الفجر الفني": أحمد بدير بخير وشائعات وفاته كاذبة





اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل أنباء تفيد بوفاة الفنان القدير أحمد بدير، فيما خيم الحزن على محبيه داعين الله له بالرحمة والمغفرة.وتواصل "الفجر الفني" مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، للتأكد من صحة هذه الأخبار، حيث أكد النقيب أنها مجرد شائعات كاذبة والفنان أحمد بدير مازال على قيد الحياة وبخير.يذكر أن أحمد بدير يشارك في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل “يا أنا ياجدو”، والذي يعرض عبر شاشة النهار.