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"ناس استغفر الله".. تعليق قوي إيهاب فهمي على شائعة وفاة أحمد بدير

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أكد الفنان إيهاب فهمي، أن الفنان أحمد بدير، بخير وانه حاليًا بمنزله ويمتع بصحة جيدة وكل تم نشره عن وفاته مجرد شائعة.

ونشر فهمي، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: "صباح الخير الأستاذ أحمد بدير بخير وإشاعات من ناس استغفر الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته".

يشار إلي أنه انتشرت عبر السوشيال ميديا شائعات عن وفاة الفنان أحمد بدير، والذي جعل القلق والخوف يدخل قلوب جمهوره، ويتساءل عن حالته الصحية.

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