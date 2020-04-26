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ياسمين صبري تختفي من المستشفى في "فرصة تانية"

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

عرضت أمس الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية " على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، وفي آخر الحلقة دخلت الدكتورة لكي تطمأن على ملك، فلم نجدها، خرجت تبحث عنها وتنادي على الممرضات التي تتواجد في المستشفى.

علم أهل ياسمين بهذا الخبر وذهبوا إلى غرفتها ولم يجدوها، وفي حالة من القلق والخوف عليها لأنها تفتقد الذاكرة، من هنا إنتهت الحلقة الثانية.

يشار إلى أن المسلسل بطلولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

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