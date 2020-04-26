نقيب الممثلين يوضح حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منذ قليل أخبار تفيد بوفاة الفنان الكبير أحمد بدير، وهو ما دفع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، للتعليق على هذه الأخبار المتداولة.





ونفى الدكتور أشرف زكى، في تصريحات صحفية، تلك الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، موضحا أنها مجرد شائعات، وأن الفنان الكبير أحمد بدير متواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة





يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "يا أنا يا جدو"، يعرض على قناة روتانا دراما، و Lbc، وقناة المحور، بالاضافة إلى بعض القنوات الأخرى، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي ، من تأليف فتحي الجندي ، وإخراج عادل الأعصر.



