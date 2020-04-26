Advertisements

نقيب الممثلين يوضح حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:50 ص
الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منذ قليل أخبار تفيد بوفاة الفنان الكبير أحمد بدير، وهو ما دفع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، للتعليق على هذه الأخبار المتداولة.

ونفى الدكتور أشرف زكى، في تصريحات صحفية، تلك الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، موضحا أنها مجرد شائعات، وأن الفنان الكبير أحمد بدير متواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة

يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "يا أنا يا جدو"، يعرض على قناة روتانا دراما، وLbc، وقناة المحور، بالاضافة إلى بعض القنوات الأخرى، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة احمد بدير نقيب الممثلين الفنان أحمد بدير السباق الرمضان الدكتور اشرف زكي احمد بدير أشرف زكي

أخبار تهمك

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 10 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

عاجل| خاص - حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة