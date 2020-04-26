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محمد لطفي يتسبب في انتشار شائعة كاذبة بوفاة الفنان أحمد بدير

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تسبب الفنان محمد لطفي في انتشار شائعة كاذبة بوفاة الفنان أحمد بدير، وذلك بعد نعيه الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر محمد لطفي صورة أحمد بدير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "البقاء والدوام لله الفنان أحمد بدير في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا حبيبي".

وانتشرت هذه الشائعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي،الأمر الذي دفع نقيب المهن التمثيلية للرد على هذه الشائعة، حيث قال أن الفنان أحمد بدير يتمتع بصحة جيدة وهو في منزله الآن.

يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير يُعرض لها حاليا مسلسل بعنوان "يا أنا يا جدو"، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.


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