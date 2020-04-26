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عاجل| "كذبة أبريل" .. "الفجر الفني" ينفرد بأول تسجيل صوتي لأحمد بدير يرد خلاله على شائعة وفاته

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

انتشر منذ قليل أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة الفنان أحمد بدير، الأمر الذي تسبب في إزعاج أحمد بدير.

وخرج أحمد بدير عن صمته قائلًا في تسجيل صوتي خاص لـ"الفجر الفني": كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم إحنا في شهر الخير والبركة والحب ..بس افتكروا برضو أن إحنا في شهر أبريل لازم يطلعوا إشاعات.. الحمد لله". 

يشار إلى أن الفنان محمد لطفي، نشر صورة للفنان أحمد بدير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب لطفي على الصورة: "البقاء والدوام لله.. الفنان أحمد بدير في ذمة الله.. ربنا يرحمك ياحبيبي".

يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير يُعرض لها حاليا مسلسل بعنوان "يا أنا يا جدو"، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.

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