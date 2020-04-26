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ضبط مسجل لحيازته مخدر الهيروين في القاهرة

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين بغرض الإتجار فيها في منطقة المعصرة. 

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بقيام مسجل خطر وله معلومات جنائية سابقة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرا للإتجار في المواد المخدرة.

وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات.

وبأعداد الأكمنة للمتهم، تمكنت القوات من ضبطه والقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي بحوزته 15 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ستة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز طما بسوهاج تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق والإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، إستهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.. حيث أسفرت نتائج الحملة عن:

ضبط أربعة أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة المركز).. وبحوزتهم (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام، عدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة، 3 قطعة سلاح أبيض).

ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة المركز).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كيلو جرام، تروسيكل بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 3 قطعة سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدام الدراجات النارية والسيارات فى عملية الترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


بـ"2 كيلو حشيش".. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الصف
بـ21 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وزنت ما يقرب من 2.5 كيلو، سقط تاجر مخدرات في قبضة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، مفادها قيام "نادي.س.ع"،41 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، بمزاولة نشاطًا اجراميًا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة

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