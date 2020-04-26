ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية"

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بدأت أحداث الحلقة الثانية بظهور الفنان يوسف الشريف برفقة الفنان محمد جمعة وهم يتناولون وجبة الغداء ويقص له الفنان محمد جمعة عن الأمور التي تتعلق بفكرة التعليم الانتقائي بعد القبض على الذين يؤيدون هذه الفكرة.







ويحاول الفنان محمد جمعة التخفيف عنه ويقترح عليه التنازل عن فكرة مشروعه لأنها لم يتم تنفيذها الا اذا تم العمل عليها من مصدر موثوق منهم.







ويقترح الفنان محمد جمعة على الفنان يوسف الشريف عرض فكرته على المهندس غفران حتى يوافق على فكرته لكن الفنان يوسف الشريف يستنكر هذا الشئ وأنه لم يطلب من أحد قبول فكرته.



بدأ الفنان عمرو عبد الجليل بالاستيقاظ بعد ضربه في الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" أمس من الفنانة سهر الصايغ ويبدأ سؤالها "ماذا تريد"، لتقل له ''انت عايز ايه انا سراب شبح".







ويقول الفنان عمرو عبد الجليل "حتي لو بتعرفي تخبي اللي بتعمليه ده مش كل الناس اشرار فيه الطيب والغلبان"، لترد عليه الفنانة سهر الصايغ قائلة: "حياتهم ستظل تافهه" وتنظر للنسخة المستنسخة للفنان يوسف الشريف قائلة "لازم نحافظ على السر".







وعندما سألها من هذا تعبر له عن حبها الشديد للفنان يوسف الشريف الذي يدعى "زين"، واحتفاظها بنسخة مستنسخة منه وأنه تزوج من فتاة تحبه ويحبها بشدة، وأنه كان على اهتمام كبير بها من قبل حتى قابلها وحبها وتزوج منها لذلك قررت خطفه وظلت تبكي بشدة وتردد "ميبقاش مكتوبلي ليه".



وأخذت تعبر عن حزنها ووصفها بالأنانية وموت والدها وقتل والدتها وما تعانيه في سحب اهتمام الناس اليها، واليوم التي عثرت فيه عن الحب الذي كان سيعوضها جاءت فتاة أخرى وحرمتها منه.



ويبدأ الفنان عمرو عبد الجليل بالتحدث مع الفنانة سهر الصايغ، ويخبرها أنه كان يراقبها وأنها تركت الكارنيه الخاص بها عنده.







وتطلب الفنانة سهر الصايغ منه أن يساعدها لاسترجاع حبها وعندما يرفض تصيب نفسها بالسكين، ليقل لها أن تبحث عن الحب الحقيقي في مكان أخر وتبتعد عن "زين"، لتصر على موقفها وأنها تريده هو فقط لأنها ستنال معه الاطمئنان والحب ولم يتركها، ويبدا الفنان عمرو عبد الجليل أن يفكر في مساعدتها.



يذهب الفنان محمد العمروسي الذي يجسد دور يسري في مسلسل "النهاية" الى الفنانة ناهد السباعي التي تجسد زوجة الفنان يوسف الشريف وتدعى رضوى ليطلب منها ويحاول اقناعها بترك عملها وأن تعمل معه وأن لديه مخازن وبضائع كثيرة.







ويحاول يقنعها وأنه سوف يعطيها أجازة حتى ولادتها، ولكنها ترفض وتقول له انها سرف تظل في المقاومة حتى مجئ معاد ولادتها وتأخذ أجازة من عملها.







ويتصل الفنان محمد العمروسي بالفنان أحمد وفيق والذي تبين أنه هو من طلب منه محاولة اقناع رضوى للعمل معهم، ويبلغه الفنان محمد العمروسي بفشل جميع محاولاته في اقناعها.







ويهدده الفنان أحمد وفيق وأنه لم طلب من البيادة عدم التحقيق معه حتى الأن، ليقول له الفنان محمد العمروسي أنه موافق على تنفيذ أي شئ يطالبه به وأن يعطيه فرصة محاولة أخرى مع رضوئ لكي تعمل معهم.





وشاهد طفل من الأطفال المتواجدين في الملجأ ويقوم الفنان يوسف الشريف بتدريسهم، أخته وهي تقوم برسم الفنان يوسف الشريف ليقل لها "ده قد باباكي".



وترد عليه أخته ريناد أنها تحبه كثيراً وتشعر أنه بالفعل والدها وعوضها عن فقدان أبيها وعائلتها، ثم يشاهدوا المسئول عن الملجأ يحذرهم من قدوم مجموعة من الفئات التي تنتمي للفنان أحمد وفيق اليهم.







وعند ذهاب الفنان يوسف الشريف، الى الملجأ لتدريس الأطفال كعادته، يجد الأطفال يقفون في الشباك ويحذرونوا بعدم الدخول والذهاب على الفور.



وعندما ينظر الفنان يوسف الشريف ويجد الطائرة من فوقه، ثم عند تحركه يهجم عليه موتسكلان ويكتفونه ويتم اختطافه.







وعند مجئ الفنان أحمد وفيق يظل يبحث ورائهم ويسأل عن أسمائهم ويكتشف أن جميع الأطفال في الملجأ أخوات، ويحاول توقيعهم في الفخ ويقل لهم ما هو نظام المدرسة بالعمل، ليسرع المسئول قائلا له أن هذه ليست مدرسة وأنها ملجأ فقط ويلتزمون بجميع الاجراءات التي يعطيها لهم، ثم يوجه الفنان أحمد وفيق حديثه لريناد التي قائلا لها أنها يتيمة وأن والدها قد سرق لترد عليه بتحدي مدافعة عن والدها انه لم يسرق بل أخذ حقه فقط.



ويبدأون في جمع جميع الكتب والأقلام واخفائها حتى لا يشاهدها الفنان أحمد وفيق، ويبدأ بتحذيرهم بعدم التفوه بأنهم يستطيعون القراءة والكتابة.



ثم يأمر الفنان أحمد وفيق رجالته بمراقبة هذا الملجأ ويعطي أوامر بقتل الأطفال اذا فكروا بالهروب، ولكن في الجهة الأخرى طلب المسئول عن الملجأ من الأولاد أن يقوموا بالهروب وانه سيظل وتقول له ريناد "لا مش هنسيبك لوحدك هتموت"، ليصر على موقفه أنه سيظل وأن عليهم الهروب فورا حتى لا يموتوا.



وخلال هروبهم يصطدمون بشئ يفعل صوت ويشعر الفنان أحمد وفيق بهروبهم خلال وقوفه في الخارج مع رجالته، ويأمر بالبحث عنهم، وهنا تنتهي أحداث الحلقة الثانية.