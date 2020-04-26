ملخص أحداث الحلقة الثانية من "القمر آخر الدنيا"





تبدأ أحداث الحلقة الثانية بمشهد للفنان عمرو عابد يراسل الفنانة هدى الأتربي ويتصل بها ليطمئن عليها وتقول له انها ذاهبة الى العمل.ليثور عليها لأن الوقت متأخر وهي تخرج في هذا الوقت، وتشاهده زوجته الفنانة ثراء جبيل وعند سؤالها أين كان يكذب عليها أنه كان في الحمام، ويخبرها بسفره غدا مع أخيه الأكبر الفنان مؤمن نور الذي يجسد دور أحمد.ينهال الفنان مؤمن نور بالبكاء لفقدان والدته ويخبر زوجته الفنانة ساندي علي بفقدان والدته.وتنصدم الفنانة ساندي علي بفقدان الفنانة سميرة عبد العزيز وتحاول التخفيف عنه حتى يهدأ من الحالة التي يمر بها.تعود الفنانة هدى الاتربي من عملها في تمام الساعة الثانية فجرا.وتوبخها والدتها الفنانة حنان يوسف بسبب رجوعها في هذا الوقت المتأخر وتخبرها أنها سوف تخبر أخيها، لترد عليها الفنانة هدى الاتربي أنها لم تتدخل في حياة أخيها حتى يتدخل بحياتها لترد والدتها أن هذا رجل.ثم توجه لها الفنانة حنان يوسف بعض الكلمات القوية وأنها قامت بزواجها ولكنها لم تحافظ على زوجها وبيتها، لتتأثر الفنانة هدى الأتربي وتقول لها "أنتي بتعايريني يا ماما"، ثم تذهب الى غرفتها وتبكي بشدة.تطلب الفنانة ساندي علي من الفنانة بشرى أن تأتي لها لأن تريدها في موضوع هام.وتخبرها الفنانة بشرى بأنها ستسافر مع أخواتها جلال وأحمد للبحث عن والدتها، ولكنها تصر على مقابلتها فتوافق الذهاب اليها، وتتصل الفنانة بشرى بأخيها الفنان عمرو عابد الذي يجسد دور جلال، للاعتذار منه وأنها سوف تتأخر.بعد ذهاب الفنانة بشرى الى الفنانة ساندي علي لمقابلتها تطلب منها الفنانة ساندي علي أن تبحث لزوجها الفنان مؤمن نور لعقد عمل بالخارج، وتخرج لها بعض الأدوية الخاصة بالاكتئاب لما تمر به وعدم امكانها لمقابلة أسرتها وأن زوجها الفنان مؤمن نور يمنعها عن العمل.وتقول لها الفنانة بشرى أن الحياة في الخارج ليست سهلة، فتقول لها الفنانة ساندي علي أن مشكلتها ليست في الحياة بالخارج بل بعدم حبها لزوجها الفنان هشام اسماعيل الذي يقوم بدور خالد، ثم تعتذر لها الفنانة ساندي على ما قالته وأنه بدون قصد.وتخبرها الفنانة بشرى أنها سوف تقول لزوجها أن يبحث لعقد عمل لسفر أخيها الفنان مؤمن نور، وتطالبها الفنانة ساندي علي بعدم اخبار زوجها بأنها طلبت منها هذا.يقابل الفنان عمرو عابد الفنانة هدى الأتربي في كافيه ليبدأ بسؤالها عن هل تأتي الى هذا المكان كثيرا لترد عليه أنها تأتي مع صديقتها وتركت العمل فيه لعدم حبها للمكان.ويبدأ التحدث معها ان كانت سعيدة مع زوجها لتقل له أن زوجها عامر صعب كثيرا، وتسألوا عن علاقته بزوجته وسبب زواجه منها بهذه السرعة، ليقول لها أن بعد زواجها وسفرها الى الغردقة لم يكن يعرف كيفية التصرف.ولم يجد أمامه سوى زوجته مجدية فقرر الزواج منها، وسألها لماذا سافرت وتزوجت بغيره لتقص له بعض الأحداث التي لم يعلمها ورجعت بالوقت الى مشهد دار بين الفنانة سميرة عبد العزيز وحنان يوسف.وظهر في هذا المشهد توبيخ الفنانة حنان يوسف للفنانة سميرة عبد العزيز بسبب أن ابنها جلال يتردد مع ابنتها بالخروج كثيرا بدون خطبتهم لتقل لها الفنانة سميرة عبد العزيز أن جلال مازال متخرج من الجامعة.وتخبرها الفنانة حنان يوسف أن ابنتها متقدم لها مقاول غني وستزوجها منه، وتأخذ الفنانة هدى الأتربي في البكاء، وعند سؤال الفنان عمرو عابد للفنانة هدى الأتربي عن سبب عدم اخبارها بهذه الأشياء تصرخ له بخوفها عليه.أثناء تدريس الفنان مؤمن نور للطلبة يأتي له طلب استدعاء من مدير المدرسة ولكنه يرفض الذهاب اليه الا بعد الانتهاء من الحصة أولا.وبعد الانتهاء من حصته والذهاب الى مكتب المدير، يشب خناقة بينه وبين المدير وذلك بسبب تنزليه للأولاد دون الاطمئنان من وصولهم ويهدده المدير بأنه سوف يحوله للتحقيق.ويقول له الفنان مؤمن نور أن يفعل ما يريد وانه ليس يعمل عنده، وهنا يأتي الفنان سمير بدير الذي يجسد دور المعلم فتحي ويهدأ من الكلام بينهما، ويأخذ الفنان مؤمن نور ويحاول تهدئته ويخبره بأن الوضع هنا مختلف عن أمريكا.ويقول له الفنان مؤمن نور أنه يتمنى أن يترك مهنة التدريس وأنها تمثل له ثقل كبير على قلبه.ويأتي للفنانة ساندي اتصالا بأن الأتوبيس الخاص بمدرسة الأولاد تعرض لحادث.لتجري اتصالا بزوجها الفنان مؤمن نور الذي كان برفقة الفنان سمير بدير يتحدث معه، وتخبره بهذا الحادث ليقلق ويخبرها بأنه سوف يأتي على الفور، وتذهب الفنان ساندي علي برفقة الفنانة بشرى الى مكان الحادث وهنا تنتهي الحلقة.