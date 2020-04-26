ما بين الرقص والمرح في الطفولة للقوة والتحدي في الشباب .. تعرف على قصة "ريناد" فتاة "النهاية"





بعد عرض مسلسل "النهاية" الذي تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسًا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.ظهرت فتاة جذبت اليها الأنظار بخفة ظلها وشجاعتها في مواجهة الفنان أحمد وفيق عند التحدث على والدها في "النهاية"، واستطاعت أن تجعلهم يبحثون حولها ليتعرفوا عليها، وهي الفنانة التونسية الجزائرية نهال نور شقيقة الفنان نهاد نور الطفل الذي ظهر مع الفنان أحمد حلمي في فيلم "زكي شان"، وأيضا مع الفنان حمادة هلال في فيلم "الحب كدة".وتقوم نهال نور بتجسيد شخصية "ريناد" والتي تعيش في الملجأ الذي يقوم الفنان يوسف الشريف بالذهاب للتدريس فيه.ولكن هذه ليست المرة الأولى التي استطاعت بها نهال نور جذب الملايين اليها، بل أنها شاركت في كليب "ترررم" مع الفنان محمود العسيلي وكان هذا الكليب منذ 8 سنوات.