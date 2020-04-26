مسلسل "عمر ودياب'' يتصدر تريند جوجل













تصدر مسلسل "عمر ودياب'' لعلي ربيع ومصطفى خاطر، قائمة مؤشرات التريند عبر موقع البحث "جوجل"، ويعرض مسلسل عمر ودياب على قناة ON في تمام الساعة السادسة مساءً.ظهر الفنان علي ربيع وهو يفود التاكسي الخاص به وصادفه موتوسيكل قام برش ماء عليهم وطلب منهم كل من الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر مبلغ مالي.وأثناء خناقتهم داهم التاكسي سيارة وتم كسرها الى أشلاء منفصلة، وأضطروا الى استكمال بقيتها بحصان يقودها، وذهب الفنان علي ربيع لصاحب السيارات الفنان محسن منصور يطلبوا منه استرجاع السيارة بعد كسرها.ويرفض الفنان محسن منصور ويطالبهم بدفع ثمن السيارة ويقول لهم دي 106 حصان، ليرد الفنان مصطفى خاطر وده النص الثاني وحصان اهو يبقا 105 حصان خد العربية وهات فلوسنا.تم القبض على الفنان محمد محمود لامضاءه على وصل أمانة بضمان الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر بشراء السيارة التي تم تعرضها لحادث وكسرها ولم يكن منها فائدة الأن.يتهم الفنان علي ربيع الفنان حسن منصور بأنه هو من أعطاهم سيارة نصها حصان والنص الأول سيارة.ليتعرض الفنان محسن منصور ويقول للظابط أنه لا يتركهم الا بدفع قسط السيارة، ليقول له الفنان علي ربيع "انت حابسوا ليه دلوقتي معاد القسط مجاش".ليرد الظابط على الفنان محسن منصور ان كان هيتنازل عن المحضر أم لا، ليقول له الفنان محسن منصور انه قرر التنازل عن المحضر بسبب نظرة الظابط له فقط.ينتقل الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر للعمل في وظيفة جديدة كرجال أمن في شركة كبيرة، ويأخذون طبنجة لحماية المكان.ويعطيهم في العمل أوردر توصيل مبلغ قيمته ستة ألاف جنية ليعترضوا لأنهم رأوا غيرهم من الشركة يأخذون مليون جنية لتوصيلهم، ليقول لهم علي ربيع" ده ابن امين شيكو والله بتاع شاورما انت".ليستعجلوهم في توصيل مبلغ سداد قيمة الجمعية قبل البدء في العمل، ليسخر الفنان علي ربيع قائلا: "أتنين شباب زي الورد يوصلوا فلوس جمعية ده احنا لو في اعدادي مش هنعملها".يذهب الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر لتوصيل فلوس الجمعية، ويشاهدوا الرجل الذي يتم توصيل له الجمعية ويدعى "عم رمضان" رجل يضرب عم رمضان لعدم سداده الجمعية.ويبكي الفنان مصطفى خاطر "دياب" بسبب تأثره لضرب العم رمضان، وعندما يسأل اين العم رمضان يعرف انه هو الذي يتضرب في هذه الخناقة ويقوم باعطاءه الجمعية ليفرح العم رمضان كثيرا ويتم انقاذه من يد الرجل الذي يقوم بضربه ويقوم بسداد المبلغ المتدين به.يطلب الفنان مصطفى خاطر من الفنان علي ربيع أخذ سيارة العمل لتقضية بها بعض المهام، ويقوم بتوصيل عريس وعروسة وعند انتظاره للعروسة مع العريس في الخارج يقول للعريس الذي يدعى أشرف "كده يا أشرف متقوليش انك هتتجوز سمية الخشاب".وتتفاجئ العروسة انه سوف يتم زفافها في سيارة تشبه المساجين، ليرد الفنان مصطفى خاطر قائلا: "أحمدي ربنا انتي كنتي هتتزفي في مواتير وبس بحبة المكياج دول"، لتصرخ أنها لا تريد الزفاف في هذه السيارة ليرد عليها "أنتي جوزك عليه طار أصلا أجمدي ربنا".وتتفاجئ أن زوجها عليه طار دون علمها ثم يطلق عليهم النار ويركب الفنان مصطفى خاطر السيارة سريعا مع العريس ويبعد العروسة حتى لا تركب السيارة التي سخرت منها.طلب صاحب العمل في الشركة التي يعمل بها كل من الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر أن يقوموا بتوصيل مبلغ قيمته خمسة مليون جنية، ولكن عليهما امضاء وصل أمانة بهذا المبلغ أولا.رفض الفنان علي ربيع أن يقوم بإمضاء وصولات أمانة قائلا: "لا انا رقبتي بقت كلها وصولات أمانة مش همضي حاجة"، ليحاول صاحب العمل اقناعهم بالامضاء ويتم أخذهم بالفعل لكي يمضوا ويبدو أنهم سوف يورطون أنفسهم في مشكلة جديدة.وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.