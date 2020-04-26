بيريز يحلم بضم نجم باريس سان جيرمان وهدف برشلونة









أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان قريبًا جدًا من الإنتقال إلى ريال مدريد عندما كان في صفوف سانتوس البرازيلي قبل أن ينتقل إلى برشلونة ومن ثم إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت التقارير الصحفية أن عقده البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في صيف 2022 وأن النادي الفرنسي يعمل على تجديد عقده على الرغم من ارتباط النجم البرازيلي بالعودة إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وقال فاجنر ريبيرو وكيل أعمال نيمار في تصريحات صحفية: "ريال مدريد اتصل بي عدة مرات لأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان يحلم دائماً بالتعاقد مع نيمار".