3مراكز يحتاج الزمالك تدعيمها في الموسم المقبل





كشفت تقارير صحفية عن قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بإخطار إدارة النادي بإحتياجات الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون طالب الزمالك بتدعيم الفريق في ثلاث مراكز، هي : ظهير أيمن ولاعب وسط دفاعي ومهاجم صريح.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المتوقع أن يتخلى الزمالك عن عدد من اللاعبين الذين لا يرغب كارتيرون في تواجدهم مع صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وكشفت تقارير صحفية مغربية في منتصف الشهر الماضي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على عدم عودة حميد أحداد نجم الفريق المعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي في الموسم المقبل وحدد المدير الفني الفرنسي وليد الكرتي نجم الوداد بديلاً له من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية المغربية أن كارتيرون وضع وليد الكرتي بسبب إمكانياته الرائعة على رأس أهداف القلعة البيضاء من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية المغربية بأن الفرنسي كارتيرون لا يفكر في عودة حميد أحداد بسبب نية اتحاد الكرة المصري في تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين بداية من الموسم المقبل.



