الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة حجازي





ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي رفضت الاستسلام في صفقة أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الإنجليزي الذي أعلن رفضه العودة للدوري المصري أو المنطقة العربية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية أنه على الرغم من إخطار حجازي لمسئولي القلعة الحمراء بأنه مصمم على استمرار رحلته الاحترافية في بلاد الضباب مع يوست بروميتش أو إيجاد تجربة جديدة له هناك بسبب استقراره الأسري لكن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي واصل ضغوطه ومساعيه من أجل الحصول على خدمات أحمد حجازي وضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن السوسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حدد صفقات الفريق الفترة المقبلة وذلك بعد التوصل لاتفاق مبدئي من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين وهم أحمد حجازي وباهر المحمدي بالإضافة إلى صانع ألعاب يجيد اللعب في الجهة اليسرى في حالة رحيل رمضان صبحي وعدم ضمه بشكل نهائي بجانب التعاقد مع مهاجم آخر.