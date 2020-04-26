Advertisements

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة حجازي

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:00 ص
حجازي
حجازي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي رفضت الاستسلام في صفقة أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الإنجليزي الذي أعلن رفضه العودة للدوري المصري أو المنطقة العربية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت التقارير الصحفية أنه على الرغم من إخطار حجازي لمسئولي القلعة الحمراء بأنه مصمم على استمرار رحلته الاحترافية في بلاد الضباب مع يوست بروميتش أو إيجاد تجربة جديدة له هناك بسبب استقراره الأسري لكن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي واصل ضغوطه ومساعيه من أجل الحصول على خدمات أحمد حجازي وضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت التقارير الصحفية أن السوسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حدد صفقات الفريق الفترة المقبلة وذلك بعد التوصل لاتفاق مبدئي من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين وهم أحمد حجازي وباهر المحمدي بالإضافة إلى صانع ألعاب يجيد اللعب في الجهة اليسرى في حالة رحيل رمضان صبحي وعدم ضمه بشكل نهائي بجانب التعاقد مع مهاجم آخر.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فايلر وافق على عودة المعارين وهم : أكرم توفيق وباسم علي من صفوف الجونة ومحمد شريف من إنبي وعمار حمدي من طلائع الجيش بالإضافة إلى منح فرصة جديدة لكلا من صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى من أجل تقييمهم في الفترة المقبلة ومنح المدير الفني إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل جيرالدو وصالح جمعة بالإضافة إلى إعارة أحمد الشيخ.

أخبار تهمك

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 21 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 5 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

05:00 ص

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة