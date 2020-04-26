Advertisements

لاعب ليفربول السابق يدافع عن صلاح ويؤكد: لاعب عالمي يستحق الإشادة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:04 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي


دافع إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق، عن الفرعون المصري محمد صلاح بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال الموسم الحالي.

وكان هناك بعض الأشخاص قد وجهوا انتقادات حادة لمحمد صلاح، حيث يروا أن أداء صلاح قد تراجع مقارنة بالموسمين الماضيين.

وتحدث هيسكي في تصريحات نشرتها شبكة "anythingliverpool" الإنجليزية، قائلا:" بغض النظر عن أداء وطريقة لعب محمد صلاح، فيسيظل هناك مشككين له".

وتابع:" إذا سجل محمد صلاح 20 هدف هذا الموسم سيقولون أنه موسم سئ له، في حين إذا سجل أي لاعب أخر نفس عدد الأهداف فسيقولون أنه موسم إستثنائي له".

وأتم:" محمد صلاح لاعب عالمي من طراز أخر، ويستحق الإشادة من الجميع".

أخبار تهمك

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 21 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 19 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 3 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 12 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

05:00 ص

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة