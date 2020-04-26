فيفا 2020".. ليفربول يخسر بطولة الدوري الإنجليزي الالكتروني"









خسر نادي ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الالكتروني، لحساب فريق وولفرهامبتون، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف.





حيث نظمت رابطة البريميرليج بطولة بطولة الدوري الإنجليزي ePremier League، حيث يقوم كل نادي باختيار أحد لاعبيه لتمثيله في المنافسة للعبه فيفا 2020.





ومثل ليفربول في هذه البطولة لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، بينما مثل وولفرهامبتون لاعبه دييجو جوتا.





وحسم جوتا اللقب لفريقه بهدف ذهبي في الوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.





وقال أرنولد في تصريحات لموقع ليفربول:" من الصعب الفوز على جوتا، إنه صبور ويدافع بشكل قوي، لقد كانت مباراة جيدة".





وتابع:" أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة ضده، لكنه يستحق الفوز بسبب الفرص العديدة التي خلقها أمامي".



