في ظل اهتمام ليفربول ... أرقام ديريس ميرتنز نجم نابولي









كشفت عدة تقارير إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البلجيكي " ديريس ميرتنز " نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ويستهدف ليفربول ضم مهاجم جديد لتبادل الأدوار بين ثلاثي الفريق، ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.









ورغم ارتباط الريدز بالألماني تيمو فيرنر في الفترة السابقة، إلا أن ليفربول دخل بقوة في سباق ميرتنز، لاسيما وأنه سيكون متاحاً في الصيف دون مقابل، إذ ينتهي عقده في الصيف المقبل.









ويجيد البلجيكي اللعب في جميع مراكز الهجوم، وهو ما سيمثل معطى تكتيكي لكتيبة المدرب " يورجن كلوب ".













كشف حساب ميرتنز مع نابولي









خاض صاحب الـ32 عاماً 29 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، سجل 12 هدفاً، ومرر 6 تمريرات حاسمة، خلال 1787 دقيقة لعب.









وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب ميرتنز 21 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، خلال 1218 دقيقة لعب.





ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب ميرتنز 7 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وذلك خلال 496 دقيقة لعب.









وضمن بطولة كأس إيطاليا، خاض اللاعب مباراة وحيدة في البطولة لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 73 دقيقة.









تبلغ قيمة ميرتنز التسويقية حالياً مبلغ 20 مليون يورو، لكنه بإمكانه الإنضمام في الصيف القادم دون مقابل لأي فريق.















