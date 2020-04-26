Advertisements

في ظل اهتمام ليفربول ... أرقام ديريس ميرتنز نجم نابولي

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:09 ص
ميرتنز
ميرتنز
عبد القادر عرابي


كشفت عدة تقارير إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البلجيكي " ديريس ميرتنز " نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويستهدف ليفربول ضم مهاجم جديد لتبادل الأدوار بين ثلاثي الفريق، ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.


ورغم ارتباط الريدز بالألماني تيمو فيرنر في الفترة السابقة، إلا أن ليفربول دخل بقوة في سباق ميرتنز، لاسيما وأنه سيكون متاحاً في الصيف دون مقابل، إذ ينتهي عقده في الصيف المقبل.


ويجيد البلجيكي اللعب في جميع مراكز الهجوم، وهو ما سيمثل معطى تكتيكي لكتيبة المدرب " يورجن كلوب ".



كشف حساب ميرتنز مع نابولي


خاض صاحب الـ32 عاماً 29 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، سجل 12 هدفاً، ومرر 6 تمريرات حاسمة، خلال 1787 دقيقة لعب.


وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب ميرتنز 21 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، خلال 1218 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب ميرتنز 7 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وذلك خلال 496 دقيقة لعب.


وضمن بطولة كأس إيطاليا، خاض اللاعب مباراة وحيدة في البطولة لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 73 دقيقة.


تبلغ قيمة ميرتنز التسويقية حالياً مبلغ 20 مليون يورو، لكنه بإمكانه الإنضمام في الصيف القادم دون مقابل لأي فريق.




أخبار تهمك

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 13 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 19 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 3 ساعات

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 10 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

05:00 ص

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة