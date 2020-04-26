بالأرقام| كيف خطف نجم نابولي أنظار كبار الدوري الإنجليزي والإيطالي؟









كشفت تقارير صحفية، عن عزم إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع البلجيكي ديريس ميرتنز لاعب وسط الفريق الأول للكرة بنادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويعد ليفربول هو أحدث المنضمين للصراع على ديريس ميرتنز، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بناديا تشيلسي وإنتر ميلان، خاصة أن اللاعب سينتهي عقده في الصيف المقبل.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير معلومات عن ديريس ميرتنز:-





بدأ دريس ميرتنز مسيرته الاحترافية في صفوف نادي جينت، عام 2005، قبل أن ينضم إلى نادي أنترخت ألاست في الدرجة الثالثة على سبيل الإعارة، وشارك معهم في 14 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف.





وساهمت قدرات ميرتنز العالية في اعتباراه من أهم لاعبي فريق أبيلدورن، بعدما انتقل له عام 2006، وخاض معه 110 مباراة، أحرز خلالهم 31 هدفًا، كما حصد جائزة دي جودين أستاير، إلى جانب تتويجه بلقب أفضل موهبة بموسم 2008- 2009.





ولعب النجم النجم البلجيكي مع نادي أوتريخت، لمدة موسمين، في 86 مباراة، مسجلًا 21 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي أيندهوفن الهولندي، عام 2011، مقابل 13 مليون يورو، وشارك معهم في 88 مباراة، أحرز خلالهم 45 هدفًا.



