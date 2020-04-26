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ميسي يحيي ذكرى وفاة فيلانوفا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:35 ص
فيلانوفا
فيلانوفا
الفجر الرياضي

بعث ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني رسالة عاطفية لمدرب البارسا الراحل تيتو فيلانوفا.


وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تذكر قائد "البلوجرانا" ليونيل ميسي شخصية مدرب برشلونة السابق تيتو فيلانوفا، بعد مرور ست سنوات على وفاته.


ونشر ميسي صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، في ذكرى أحد أهم الفنيين في حياته المهنية، مكتوب عليها: "تيتو للأبد معاً".


وكانت نصيحة تيتو حاسمة في مسيرة ميسي، الذي كان يتحدث بشكل عاطفي مع المدرب قبل وفاته بقليل، حيث طلب فيلانوفا من ميسي عدم مغادرة النادي حتى نهاية مسيرته.

 

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