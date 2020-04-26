جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة توتنهام في التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.





أوضحت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن جوزيه مورينيو طلب ضم راكيتيتش لتعزيز قوة فريقه الموسم المقبل، مدركاً أن اللاعب الكرواتي قد يغادر البارسا في الميركاتو الصيفي.





وانضم توتنهام لأندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان المهتمة بالتعاقد مع إيفان.





وأشار راكيتيتش بنفسه قبل بضعة أيام إلى أنه سيكون الشخص الذي سيقرر مستقبله، وقال إنه لا يريد أن يعامل مثل كيس من البطاطس.





وكان راكيتيتش على وشك مغادرة الفريق الكاتالوني في الصيف الماضي، بعد اهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس به، لكنه راهن على البقاء في برشلونة، على الرغم من حقيقة أن إرنستو فالفيردي لم يمنحه دقائق في المباريات الأولى، ويبدو الآن قريباً من أي وقت مضى لمغادرة كامب نو.