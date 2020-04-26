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كورونا يجبر يوفنتوس على فسخ عقد هيجواين

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:36 ص
هيجواين
هيجواين
وكالات

كشفت تقارير صحفية عن أن مستقبل اللاعب جونزالو هيجواين مع نادي يوفنتوس، في خطر بالوقت الحالي.


يعد هيجواين واحداً من 8 لاعبين في يوفنتوس الذين يتواجدون خارج إيطاليا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.


وذكرت صحيفة ذا صن، أن إدارة يوفنتوس لم تتلقى بعد أي ردود من هيجواين حول العودة إلى إيطاليا، حيث يظل اللاعب في الأرجنتين في الوقت الحالي.


وأضافت الصحيفة، أن هيجواين لم يستجيب لدعاوي يوفنتوس للعودة، حيث يبقى اللاعب في منزله بالأرجنتين للبقاء مع والدته نانسي المصابة بالسرطان.


وأوضحت الصحيفة، أن هيجواين في حال رفض عودته إلى إيطاليا، فإنه من المؤكد أن عقده مع يوفنتوس سيتم فسخه.


وفي حال عودة هيجواين، فإنه سيظطر للبقاء أسبوعين في العزل الذاتي، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

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