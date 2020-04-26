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11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين، صباح اليوم الأحد، عن 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبدأ فيروس كورونا المستجد في الصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو 2 مليون و715 ألف شخص، وقتل نحو 190 ألف شخص.

 

  واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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