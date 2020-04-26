"نضفتوا عنينا وودانا".. بسمة وهبة تشيد بأبطال مسلسل "الاختيار"



اتحدي مسلسل الاختيار والمهله حلقتين 😱 تم النشر بواسطة ‏‎Basma Wahba‎‏ في السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

نشرت الاعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وظهرت "وهبة" في هذا الفيديو قائلة: "طيب والله يومين كمان وهنلاقي كل بيت حاطط علم مصر على بلكونته أو سطوحه أو عربيته".وتابعت فاخرة بأبطال مسلسل الاختيار قائلة: "مسلسل الاختيار أنتم وصلتوا قلوبنا حطيتوا فينا روح الوطنية قوي لازم علم مصر، الواحد وهو بيتفرج عليكم لازم يمسك علم مصر".وأضافت قائلة: "أيه الجمال والحلاوة دي برافو والله برافو نضفتوا عنينا وودانا".ويذكر أن مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي الذي تعرض لخيانة من قبل هشام عشماوي وقتل غدر في سيناء.وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وأخرون، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.