Advertisements

"نضفتوا عنينا وودانا".. بسمة وهبة تشيد بأبطال مسلسل "الاختيار"

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الاعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "وهبة" في هذا الفيديو قائلة: "طيب والله يومين كمان وهنلاقي كل بيت حاطط علم مصر على بلكونته أو سطوحه أو عربيته".

وتابعت فاخرة بأبطال مسلسل الاختيار قائلة: "مسلسل الاختيار أنتم وصلتوا قلوبنا حطيتوا فينا روح الوطنية قوي لازم علم مصر، الواحد وهو بيتفرج عليكم لازم يمسك علم مصر".

وأضافت قائلة: "أيه الجمال والحلاوة دي برافو والله برافو نضفتوا عنينا وودانا".

ويذكر أن مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي الذي تعرض لخيانة من قبل هشام عشماوي وقتل غدر في سيناء.

وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وأخرون، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

 

اتحدي مسلسل الاختيار والمهله حلقتين 😱

تم النشر بواسطة ‏‎Basma Wahba‎‏ في السبت، ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الاختيار لاحمد العوضي مسلسل الاختيار رمضان 2020 مسلسل الاختيار رمضان الاختيار أمير كرارة أحمد عوضي

أخبار تهمك

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 23 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ ساعة الا ربع

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ يوم

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة تبكي أثناء الاحتفال بشفائها (فيديو)

من جديد.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة (فيديو)

عمرو أديب يوجه رسالة إلى الهضبة بعد احتفاله بعيد ميلاد دينا الشربيني

كواليس النجوم في "شيخ الحارة" و"عايشة شو" و"حدوتة مرة" و"الزوجة 18" على "القاهرة والناس" (فيديو وصور)

الظهور الأول لبسمة وهبة بعد وقف برنامج "شيخ الحارة" (فيديو)

أول ظهور لـ بسمة وهبة بعد استقالتها من قناة "القاهرة والناس" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 ص

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

03:25 ص

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

05:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة