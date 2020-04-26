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قتلى بتحطم طائرة في أمريكا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:53 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء تحطم طائرة في ولاية نيفادا، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

وكشفت السلطات الأمريكية، أن الحادث وقع في وادي جوشوت، حيث تم اكتشاف حطام طائرة "بيتشكرافت" على بعد حوالي 40 كيلومترًا من حدود ولاية يوتا.

 

وقد أفادت صحيفة "إلكو ديلي"، بأنه تم استعادة جثث الركاب بينهم، توماس كوانفيغ البالغ من العمر 48 عاما، وستايسي كوانفيغ البالغة من العمر 49 عاما، ودانيال كوانفيغ البالغ من العمر 8 سنوات، وكان توماس كوانفيغ يعمل مهندسًا في شركة "Intel Corp".

 

وذكرت الصحيفة، أن الطائرة تحطمت من المقدمة عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريا لأسباب غير معروفة، ولا يزال التحقيق جار.

 

وقد قام شاهد عيان، في وقت سابق بتصوير لحظة هبوط طارئ لمروحية من طراز "مي-26" في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.

 

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قتلى تحطم طائرة امريكا

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