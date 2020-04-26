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دعاء ثالث يوم رمضان 2020/1441 مكتوب وفضله وثوابه العظيم (اللهم ارزقْني الذِّهن والتنبيه)

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:37 ص
دعاء ثالث يوم رمضان
دعاء ثالث يوم رمضان

دعاء ثالث يوم رمضان 2020/1441 مكتوب وفضله وثوابه العظيم (اللهم ارزقْني الذِّهن والتنبيه)

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم الأحد الموافق 26/4/2020، دعاء ثالث يوم رمضان 2020/1441 مكتوب وفضله وثوابه العظيم.

وبدأ شهر رمضان المبارك وسط أجواء جزينة للغاية بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

دعاء ثالث يوم رمضان وثوابه
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".
  
"مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".   

دعاء ثالث يوم رمضان 2020/1441 مكتوب وفضله وثوابه العظيم (اللهم ارزقْني الذِّهن والتنبيه)

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