هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل دراسة قدمتها جامعة في سنغافورة، عن مواعيد انتهاء جائحة كورونا في عدد من الدول، وكانت مصر من بين تلك الدول.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن دراسة الجامعة ترى أن ذروة الإصابات في مصر كانت في الأسبوع الثاني من أبريل، معلقا: "الذروة طلعت أنها جت"، فضلا على أن الدراسة تتوقع أن جائحة كورونا في مصر ستنتهي في 20 مايو.





وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن تلك الدراسات تقوم على الأرقام التي تصدر عن الدول بشأن جائحة كورونا، معلقا: "في ناس لما شافت التقرير قالوا 20 مايو سيوافق أيضا ليلة القدر".



