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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-4-2020 في البنوك الحكومية والخاصة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر

 حافظ أسعار الدولار مقابل الجنيه على استقرارها خلال  التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26-4-2020، ومنذ بدء أزمة كورونا والتى أثرت على أسعار العديد من العملات حول العالم إلا أن العملة المحلية بقت مستقرة بفضل الاقتصاد المصري القوي الذي اصبح قادر على تحمل الأزمات.

اسعار الدولار اليوم الأحد 26-4-2020 

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020  عند مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

و سجل  سعر الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.


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