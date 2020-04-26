تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية الكرام، خدمة يومية لجميع المسلسلات التي تعرض في رمضان بالتفاصيل والاحداث، ونقدم لكم اليوم تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" والذي يذاع على شاشة قناة ON الفضائية.





تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار

وانتهت الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار بعد الهجوم الشرس الذي شنه التكفيريين والإرهابيين على الجنود البواسل فى رمضان والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء، وكلف ماجد المصري ( قائد قوات الصاعقة ) كلًا من أحمد المنسي و إياد نصار ( ضابط سلاح المظلات )، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء والتي كان لهم يد في تلك الواقعة.





ويستعد "المنسى" للرد على الإرهابيين في عملية القبض على التكفيريين، ويظهر المخرج بيتر ميمي استعدادات الإرهابى عشماوي (أحمد العوضي) وهو يبدأ خطوته الأولى في السفر لتركيا والانضمام إلى التكفيريين والدخول لمذهبهم وعقيدتهم، ليوضح مخرج العمل النقيض بين البطل والخائن.

واختتمت الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "المنسي"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.





قصة مسلسل الاختيار