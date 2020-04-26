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تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)
الأحد 26/أبريل/2020 - 09:07 ص
تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)
نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية الكرام، خدمة يومية لجميع المسلسلات التي تعرض في رمضان بالتفاصيل والاحداث، ونقدم لكم اليوم تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" والذي يذاع على شاشة قناة ON الفضائية.
تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار
وانتهت الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار بعد الهجوم الشرس الذي شنه التكفيريين والإرهابيين على الجنود البواسل فى رمضان والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء، وكلف ماجد المصري (قائد قوات الصاعقة) كلًا من أحمد المنسي وإياد نصار (ضابط سلاح المظلات)، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء والتي كان لهم يد في تلك الواقعة.
ويستعد "المنسى" للرد على الإرهابيين في عملية القبض على التكفيريين، ويظهر المخرج بيتر ميمي استعدادات الإرهابى عشماوي (أحمد العوضي) وهو يبدأ خطوته الأولى في السفر لتركيا والانضمام إلى التكفيريين والدخول لمذهبهم وعقيدتهم، ليوضح مخرج العمل النقيض بين البطل والخائن.
واختتمت الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "المنسي"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.
قصة مسلسل الاختيار
وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
أبطال مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.
موعد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له
ويعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة الاولى ستكون الساعة 4 صباحًا، والإعادة الثانية ستكون الساعة 9 صباحًا والإعادة الثالثة ستكون الساعة 3:30 عصرًا.
تردد قناة ON الناقلة لمسلسل الاختيار
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)
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