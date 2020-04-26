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أسعار اللحوم اليوم الأحد 26-4-2020 في الأسواق ثالث أيام رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر

أسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 26-4-2020 بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتستقر في أول ايام بشهر رمضان المبارك وجاءت كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم السبت 26-4-2020

وصل سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
 سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو  البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى مصر لديها احتياطى كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.

وأشار المصيلحى إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو. 

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و 55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 الف طن كبد وكلاوي كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى، مشيرا إلى أن أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأيضا ضبط الأسعار .


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