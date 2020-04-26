هل تطهير أكياس البقالة للوقاية من كورونا ضروري؟.. دراسة تجيب

أوضح الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريقتين إما الرذاذ، أو الأسطح، منوها بأن الخبير الذي أجرى الدراسة الوحيدة عن مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح، ذكر أنه لا يطهر أكياس البقالة، ويقوم فقط بغسل يده بعد تفريغ الأكياس.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن العالم يخوض معركة علم، لافتا إلى أن أغلب المصريين يقومون بتطهير أكياس البقالة، معقبا: "اللي بتعملوه صح، ومبقولش بلاش تطهروا أكياسكم".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "صعب جدا في مصر تلاقي حد ماشي من غير كيس، المصريين على طول شايلين كيس".



