أبرزهم شائعة وفاة أحمد بدير.. تعرف على تريندات الفن أخر 12 ساعة

تصدر مسلسل ''الاختيار" تريند "جوجل"، والذي يتناول حياة البطل الشهيد أحمد المنسي الذي تعرض لغدر وخيانة من قبل هشام العشماوي وقتل غدر في سيناء، والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، ويقوم بتجسيد دور هشام عشماوي الفنان أحمد العوضي والذي أتقن الدور ببراعة حتى تكاد لا تفرق بين الحقيقة والتمثيل. وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وأخرون، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.





أشتعلت السوشيال ميديا ببعض الأخبار التي ثارت ضجة وأحتلت مؤشرات البحث خصوصا الأعمال الدرامية التي تم طرحها في رمضان، ويعرضأبرز التريندات التي أحتلت قائمة "جوجل" حتى الأن.تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، قائمة مؤشرات التريند عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية" أمس على قناة ON في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً.و أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.تصدر مسلسل "عمر ودياب'' لعلي ربيع ومصطفى خاطر، قائمة مؤشرات التريند عبر موقع البحث "جوجل"، ويعرض مسلسل عمر ودياب على قناة ON في تمام الساعة السادسة مساءً.وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل "رجالة البيت'' للفناني أحمد فهمي وأكرم حسني تريند "جوجل"، وذلك بعد حدوث العديد من الأحداث الرائعة في الحلقة أبرزها غناء ويزو أغنية "كان وأخواتها".ويتم عرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة الثامنة الا ربع، ويشار أن مسلسل "رجالة البيت" ينتمي الى الحلقات المنفصلة المتصلة، وهو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة.تراوجت الشائعات حول ممات الفنان أحمد بدير، وذلك بعد قيام الفنان محمد لطفي بنشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "البقاء والدوام لله الفنان أحمد بدير في زمة الله، الله يرحمك يا حبيبي".ثم خرج الفنان أحمد بدير لينفي هذه الشائعة وذلك عبر تصريح خاص ل 'الفجر الفني' قائلا: " كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم إحنا في شهر الخير والبركة والحب، بس افتكروا برضو أن إحنا في شهر أبريل لازم يطلعوا إشاعات.. الحمد لله".وتم تكذيب هذا الخبر أيضا عبر 'الفجر الفني' من قبل نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان ايهاب فهمي والفنان عزوز عادل.