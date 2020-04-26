أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 في السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب في أسواق الذهب المصرية بعد ارتفاعات بلغت 6 جنيهات في سعر الجرام نهاية تعاملات أو أمس الجمعة، على أن تعاود الأسعار تحركتها بداية من اليوم الأسبوع وسط توقعات بارتفاعها نتيجة أزمة كورونا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020

سجل عيار 21 قيراط نحو755 جنيه للجرام.

بلغ سعر عيار 18 قيراط إلى 650 جنيه للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 860 جنيه

استقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 6000 جنيه.





سعر الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، في جلسة متقلبة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط تقلبات العملة الأمريكية، واستفاد المعدن النفيس في الأسبوع الجاري من إصدار الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة، حيث ينظر إليه بمثابة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة كما أنه يعد بمثابة ملاذ آمن وسط المشاكل الاقتصادية والسياسية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الصفر تسليم شهر يونيو بنحو 0.6 % إلى 1735.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1760.20 دولار للأوقية خلال الجلسة.وحققت اسعار الذهب مكاسب بنحو 2.2 % أو ما يعادل 37 دولاراً.



