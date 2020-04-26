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"فظيع".. هنا الزاهد تشيد بدور أحمد زاهر في "البرنس"

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة هنا الزاهد "تويتة" عبر صفحتها الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة"تويتر" وذلك لتعبر عن إعجابها الشديد بالفنان أحمد زاهر.

وكتبت "هنا" من خلال التويتة معبرة عن حبها وإعجابها الشديد فالفنان أحمد زاهر قائلة "أحمد زاهر فظيع"

وتبادل جمهور"الزاهد" معها التعليقات حيث قالو :" ياه لو كانت هنا الزاهد في رمضان ٢٠٢٠،لف وارجع تاني بتاع أحمد حلمي، هنا الزاهد دي لطيفة أوي يجماعة، والله إنتي اللي فظيعة بس أنا زعلان علشان "هزر فزر ".

يذكر أن برنامج "هزر فزر" هو التجربة الإعلامية الأولى للفنانة هنا الزاهد، وتستضيف في كل حلقة عدد من النجوم،وهو برنامج ترفيهي وكوميدي يعتمد على المسابقات التي يقوم بها كل فريق الذي يتكون كل واحد منهم من ثلاث أشخاص.

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