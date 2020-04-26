تشابه مشهد يجمع بين إياد نصار وأمير كرارة في "الاختيار" وكازابلانكا

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تشابه لزمة للفنان أمير كرارة مع الفنان إياد نصار وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار، مع اللزمة التي حدثت بينهما قبل ذلك في فيلم بعنوان "كازابلانكا".



وكان المشهد في مسلسل الاختيار يجمع بين أمير كرارة واياد نصار أثناء تكليفهما بمهمة في سيناء ويدور حديث جانبى بينهما ويقول أمير : أنت ايه رأيك ولا ايه.. ليرد عليه إياد نصار قائلا : "ولا اه"، وهي نفس اللزمة التي كانا يرددانها في فيلم "كازابلانكا" وكان ثالثهما الفنان عمرو عبد الجليل.



. يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎



وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.