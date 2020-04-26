بايرن ميونيخ ينهي أزمة مانويل نوير

يتوقع مدير الكرة بنادي بايرن ميونيخ الألماني، حسن صالح حميدزيتش، أن تكلل بالنجاح مساعي تجديد عقد حارس المرمى الدولي مانويل نوير.





قال حميدزيتش لصحيفة فيلت أم سونتاج اليوم الأحد: "أنا متفائل، أتمنى أن نمدد عقد مانويل".





وبحسب صالح حميدزيتش فإن الخلافات الأخيرة بين نوير وبطل "البوندسليجا" تم تسويتها داخلياً.





وفي مقابلة صحفية جرت مؤخراً مع الصحيفة اشتكى نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي، خلال عملية التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده.





وعبر حارس مرمى منتخب ألمانيا عن غضبه لتداول تفاصيل المحادثات بشأن تجديد عقده، عبر وسائل الإعلام.