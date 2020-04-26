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ألمانيا تسجل 140 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5640

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم الأحد، 140 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5640، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، تسجيل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154 ألفا و 175 إصابة.

 

وقد نظم المواطنين في برلين احتجاجات خارج مسرح فولكس فوهن في روزا لوكسمبورج بلاتز، أمس السبت، ضد إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد.

 

وأطلق المتحتجين اسم "ليس بدوننا" على مكان الاحتجاج، مطالبين بإنهاء نظام الطوارئ الذي تفرضه السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا. ويرى المتظاهرون هذا الإجراء على أنه انتهاك لحقوقهم الأساسية.

 

وكانت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، أظهرت ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات كورونا المؤكدة في ألمانيا بمقدار 2.055 إلى 152.438، وهو ثاني يوم من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من التسارع في الإصابات الجديدة.

 

 وأكدت حالات الإصابة بالفيروس يوم الجمعة زيادة بمقدار 2337 حالة. وأظهر العدد يوم السبت أن حصيلة القتلى المبلغ عنها ارتفعت 179 إلى 5500 شخص.

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